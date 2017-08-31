Вестерлунд: игроки «Салавата» были голодными, поэтому показали такую игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился впечатлениями после победы над ХК «Сочи» (11:3).



«У наших хоккеистов было очень много энергии. Мы не так хорошо играли последние два матча. Наши игроки были очень голодными, поэтому показали такую хорошую игру. У нас ещё много ресурсов и потенциала в этой команде, если мы будем играть все вместе.



Последние пять минут второго периода были самым плохим отрезком в нашей игре сегодня. Но я рад, что в третьем периоде мы выглядели хорошо. Был баланс между защитой и нападением», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.