Кокарев: не знал, что это самый результативный матч «Салавата» в КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями после разгромной победы над хоккейным клубом «Сочи» (11:3). 10 голов, забитые уфимцами за два периода — рекорд Континентальной хоккейной лиги. 13 шайб в общей сложности за 40 минут игрового времени также стали рекордом лиги.



«Всех ребят с победой, готовимся к следующей игре. Второй период? Старались играть так же всю игру.



Знал ли, что это самый результативный матч „Салавата“ в КХЛ? Нет, не знал. Вот теперь узнал. Поздравляю всех болельщиков», — приводит слова Кокарева официальный сайт уфимского клуба.

«Салават Юлаев» — «Сочи»: хозяева установили рекорд, забив 10 раз за два периода