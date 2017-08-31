Ларсен: не предполагается, что в каждой игре у «Салавата» будет много голов

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвёл итоги после встречи с ХК «Сочи» (11:3).



«Я думаю, сегодня была хорошая игра, мы много забивали. Конечно, не предполагается, что в каждой игре у нас будет много голов. Сегодня у нас получилось, но мы уже думаем о следующих матчах. Хочу сказать, что сегодня была командная игра, командные усилия. У нас звено с Лисиным, Макаровым и Бодровым сыграло очень хорошо, они забили много голов.



Как играется в звене с Арзамасцевым, Умарком, Хартикайненом и Кемппайненом? С ними мне очень комфортно играть, но пока мы находимся в начале сезона. Нам предстоит сыгрываться ещё лучше, но пока всё хорошо», — цитирует Ларсена официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.