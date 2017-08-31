«Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 5:2. Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла четыре матча подряд, ещё не разу не проиграв в текущем сезоне.



Счёт в матче уже на первой минуте открыл форвард гостей Денис Зернов. «Ак Барс» ответил тремя заброшенными шайбами от Андрея Маркова, Андрея Попова и Михаила Глухов. «Лада» сократила отставание благодаря голу Кристапса Соетникса, но шайбы Андрея Чибисова и Джастина Азеведу установили окончательный счёт.



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