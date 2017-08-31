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Умарк: у «Салавата Юлаева», наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ

31 августа 2017, четверг. 22:51 Хоккей

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями после разгромной победы над «Сочи» (11:3).

«Всё зашло в ворота. Есть небольшое беспокойство, что вся наша удача была потрачена сегодня. Не помню даже, чтобы мы забивали больше 10. Может быть, ещё в детском хоккее.

Как изменилась команда? В прошлом сезоне были русские тренеры, которые покрикивали и так далее. Сейчас новая команда, новый тренерский штаб, они подходят к игрокам, объясняют, разговаривают. Мы всего один месяц работаем, мало времени прошло. У нас, наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ», — цитирует Умарка «Спорт Бизнес Online».

«Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Сочи Линус Умарк
Новости. Хоккей
31 августа 2017, четверг
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