Билялетдинов: Марков играет солидно и спокойно, уверенность передаётся ребятам

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы в матче с «Ладой» (5:2).



«Я считаю, что команда играла с огромным желанием. Единственный момент, который хотелось бы поправить – большинство. Моментов у нас было достаточно, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Это маловато, будем работать над этим.



Марков? Он играет достаточно солидно, спокойно уверенно. Эта уверенность переходит и на ребят, они тоже начинают играть уверенно. Могу сказать только положительные слова», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей