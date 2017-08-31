Аболс: не могу ругать игроков «Лады» за то, что у них меньше мастерства

Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после поражения от казанского «Ак Барса» со счётом 2:5.



«Соперника – с победой. Первый период провели хорошо, во втором периоде тот, кто владел шайбой, у того и было преимущество. Второй период был за «барсами».



Думаю, мы сумели добавить в игре, создавали моменты, но удаления и наши ошибки не позволили нам зацепиться за очки. Я не могу ругать своих игроков за то, что мастерства у них меньше», — приводит слова Аболса «Спорт Бизнес Online».



«Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей