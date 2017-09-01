Билялов: где-то была нервозность, наверное из-за неё и пропустил первый гол

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился впечатлениями после победы над «Ладой» (5:2). Матч стал для него первым за команду.



«Главное, нужно было успокоиться. Где-то была нервозность. Наверное, из-за этого пропустил первую шайбу. Потом начал потихоньку входить в игру. Хорошо, что выиграли. Спасибо ребятам за поддержку.



Первый гол? Получилось, что это был первый бросок. Сразу выход «один в ноль». Не успел даже войти в игру. Может, если бы до этого пару раз мне бросили, я бы быстрее вошел. Не ожидал такого начала», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



«Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей