Маклеллан: внутри «Вашингтона» мы понимали, что сможем сохранить лишь одного НСА

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал трансферную политику клуба в межсезонье, рассказав, почему команда лишилась нескольких важных игроков.



«Внутри клуба мы понимали, что из всех наших неограниченно свбодных агентов мы удержать сможем только одного, и решили сконцентрироваться на Ти-Джее Оши. Нам удалось это сделать, а затем и подписать ограниченно свободных агентов. В этом смысле мы сделали ровно то, что и собирались», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

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