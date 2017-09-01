Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

1 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исход следующих матчей:



«Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»;

«Металлург» Мг — «Амур»;

«Трактор» – «Адмирал»;

«Слован» — «Сибирь»;

«Витязь» — «Югра»;

ЦСКА – «Авангард».

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

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Пройти опрос на исход матчей очередного игрового дня также можно здесь.