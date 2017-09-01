Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

1 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исход следующих матчей:
«Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Металлург» Мг — «Амур»;
«Трактор» – «Адмирал»;
«Слован» — «Сибирь»;
«Витязь» — «Югра»;
ЦСКА – «Авангард».
ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ
Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Пройти опрос на исход матчей очередного игрового дня также можно здесь.