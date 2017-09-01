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Как завершатся матчи игрового дня КХЛ

1 сентября 2017, пятница. 09:00 Хоккей

1 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать исход следующих матчей:

«Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»;
«Металлург» Мг — «Амур»;
«Трактор» – «Адмирал»;
«Слован» — «Сибирь»;
«Витязь» — «Югра»;
ЦСКА – «Авангард».

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ
Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Пройти опрос на исход матчей очередного игрового дня также можно здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
09:05 «СЮ» — «Сочи»: впервые в КХЛ голы в одном матче забили 10 игроков одной команды
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:45 Коваленко: поможем Рыспаеву вернуть право на профессию на территории ИИХФ
01:00 Глинкин: «Сочи» будет очень злой, «Ак Барсу» нельзя расслабляться
00:50 Маклеллан: внутри «Вашингтона» мы понимали, что сможем сохранить лишь одного НСА
00:20 Билялов: где-то была нервозность, наверное, из-за неё и пропустил первый гол
31 августа 2017, четверг
23:56 Аболс: не могу ругать игроков «Лады» за то, что у них меньше мастерства
23:32 Марков: надеюсь, моя лучшая форма ещё впереди
23:05 Билялетдинов: Марков играет солидно и спокойно, уверенность передаётся ребятам
22:51 Умарк: у «Салавата Юлаева», наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ
22:35 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:25 Хауден: минскому «Динамо» хотелось бы более успешно начать сезон
21:59 Рижское «Динамо» дома уступило «Спартаку»
21:57 «Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей
21:47 Андронов: «Авангард» – всегда серьёзный соперник, они хорошо начали сезон
21:23 Ларсен: не предполагается, что в каждой игре у «Салавата» будет много голов
20:55 Кокарев: не знал, что это самый результативный матч «Салавата» в КХЛ
20:34 Вестерлунд: игроки «Салавата» были голодными, поэтому показали такую игру
20:25 Скривенс: не столь важно, выиграл «Салават» 1:0 или 11:3, мы забрали три очка
20:17 С. Зубов: «Сочи» попал под горячую команду, тяжёлая была игра
20:11 И. Зубов: игроки «Салавата» знали, за чем шли, хотели вернуть должок болельщикам
20:07 Вайсфельд: в предыдущих матчах ничего не залетало, а с «Сочи» залетело почти всё
20:05 Вратарь Максим Третьяк заявлен за клуб ВХЛ «Южный Урал»
19:52 «Ак Барс» — «Лада»: Андрей Марков забросил свою первую шайбу за клуб
19:51 СКА подписал новое соглашение с защитником Артёмом Зубом
19:39 Воропаев: Зубов продолжает работу, нам делать выводы из-за одного проигрыша?
19:38 Бадюков: у Толванена пока всё классно получается, отличный паренёк растёт
19:18 «Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд
19:09 Кекяляйнен: Панарина нельзя считать узким специалистом и только финишёром
18:47 «Салават Юлаев» — «Сочи»: хозяева установили рекорд, забив 10 раз за два периода
18:36 Канадские болельщики на кукурузном поле сделали рисунок в честь «Торонто»
18:05 Вратарь «Сочи» Константин Барулин был заменён в обоих своих матчах сезона
18:00 Есмантович: ЦСКА готов сделать всё, чтобы помочь сборной завоевать золото ОИ
17:57 Кагарлицкий: надеюсь, болельщики видели, что игроки «Северстали» бились
17:33 Хекстолл: у «Филадельфии» нет нужды в Патрике, не собираемся форсировать дебют
17:17 МВД: арена «Авангарда» — спортивное сооружение, в котором запрещена продажа пива
16:58 Подписан регламент отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля Ночной лиги
16:34 А. Медведев: слова Чернышенко? Предпочитаю не через прессу обсуждать вопросы
16:25 Кознев: «Северсталь» вернулась с выездной серии по спортивному злой
16:21 А. Медведев: наличие такой длинной «скамейки», как у ЦСКА, таит большие риски
16:00 Гуськов: Пивцакин схож с Антипиным, в «Магнитке» он будет больше играть
15:46 «Северсталь» установила на арене освещение, позволяющее транслировать матчи в HD
15:36 Овечкин и Третьяк включены Forbes в список самых влиятельных россиян столетия
15:26 Бишоп: выбрал «Даллас», потому что я на пике карьеры и хочу выигрывать
15:13 Экс-форвард «Спартака» Александр Васильев может перейти в «Кузню»
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