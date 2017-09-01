«Торпедо» представило проморолик к первому домашнему матчу сезона — со СКА

Нижегородское «Торпедо» представило проморолик к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Гагарина СКА. Матч пройдёт 2 сентября.

Нижегородцы начинают свою домашнюю серию. В четырёх выездных матчах «Торпедо» потерпело два поражения, набрало очки в трёх матчах из четырёх. В активе команды Петериса Скудры в настоящее время 7 очков. СКА начинает выездную серию. В четырёх домашних матчах питерцы потеряли одно очко.

Также видео доступно на официальном канале нижегородской команды в YouTube.