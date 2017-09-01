Рундблад: мне будет сложно попасть на Олимпиаду

Защитник СКА Давид Рундблад поделился мнением об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, отметив, что пока не думает о турнире в Корее.



«Пока не думал об Олимпиаде, стараюсь сфокусироваться на выступлении за СКА. Сейчас клуб на первом месте. Я играю в новой лиге, новой стране, городе, надо думать, как к этому привыкнуть. В Европе выступает много сильных шведских защитников, так что мне сложно будет попасть на Игры.



Я думаю, что это неправильно — не отпускать энхаэловцев в Корею. Олимпиада — событие мирового масштаба, за которым следят во всех странах. Не думаю, что решение НХЛ идёт на пользу хоккею. Я понимаю игроков, которые решили в этом сезоне вернуться в Европу, чтобы получить шанс сыграть в Пхёнчхане. Не знаю, возможно ли, что Овечкин и другие звёзды всё-таки смогут принять участие в Играх. Существует так много правил, которые никак не обойти. Думаю, это почти нереально», — сказал Рундблад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Давидом Рундбладом читайте сегодня на «Чемпионате».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».