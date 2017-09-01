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Экс-форвард «Авангарда» и СКА Червенка избежит операции в «Фрибуре»

1 сентября 2017, пятница. 10:05 Хоккей

Нападающий «Фрибура» Роман Червенка избежит операции. Как сообщил менеджер команды Кристан Дубе, хоккеисту придётся пройти дополнительные медицинские обследования, однако операция на плече точно не потребуется.

Чешский форвард пропустит последние предсезонные матчи своей команды. Сможет ли он принять участие в стартовых матчах чемпионата Швейцарии, станет известно в начале следующей недели.

Червенка известен по выступлениям в КХЛ за омский «Авангард» и питерский СКА. В составе «армейцев» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на уровне КХЛ на счету игрока 282 матча и 231 очко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК СКА Роман Червенка
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
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