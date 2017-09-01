«Трактор» отметит День знаний тематическим матчем

1 сентября, «Трактор» принимает дома «Адмирал». Болельщики окунутся в школьную обстановку. В фойе пройдут уроки физкультуры, на которых можно будет сдать спортивные нормативы. Для творческих гостей преподаватели организуют занятия по театральному мастерству. Также «учителя» предложат сложные математические задачи, за решение которых раздадут призы.



В одном из перерывов матча «ученики» начнут играть с болельщиками в игры. Откроет матч символическое вбрасывание, в котором примут участие правнук ветерана «Трактора», сын действующего игрока «черно-белых» и дочь руководителя группы поддержки «Star Light».



Расписание занятий на Арене «Трактор», 1 сентября:



17:45-18:45 – уроки труда, физкультуры и театрального мастерства (фойе ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова)

18:45-19:00 – торжественная линейка, первый звонок и организованное шествие Поколения Т на трибуны

19:00 – начало матча «Трактор» — «Адмирал»

19:30-19:47 (первый и второй перерывы) – большая перемена со школьными играми, приколами и развлечениями разных лет.



За успехи «учащиеся» получат метки-отметки, за неуспеваемость – принудительная работа над ошибками, вызов родителей и другие дисциплинарные меры.