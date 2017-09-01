Рундблад: сделал правильный выбор, перейдя в СКА

Защитник СКА Давид Рундблад объяснил, почему вернулся в Европу, отметив, что уверен в правильности переезда в Санкт-Петербург.



«Я хотел быть ведущим защитником, когда уезжал в «Оттаву», но, думаю, не оправдал ожиданий болельщиков. В последние сезоны в НХЛ я мало играл, поэтому и принял решение вернуться в Европу. Надо было что-то менять в жизни. В «Цюрихе» провёл хороший год, но по окончании сезона захотел попробовать что-то новое и оказался в СКА. Думаю, я сделал правильный выбор. Я выбрал хоккей.



Джоэль Кенневилль ничего особенного мне не говорил, не объяснял, почему я не играл в «Чикаго». Может быть, он хотел, чтобы я лучше играл в защите, не уверен. Конечно, я пытался найти ответ на этот вопрос, но до конца так и не понял. Теперь уже нет смысла об этом говорить. Это «Блэкхоукс», НХЛ — топ-клуб в топ-лиге. Там у тебя нет права на ошибку, нет времени на адаптацию, нужно сразу же пользоваться предоставленным шансом. Видимо, у меня это не получилось», — сказал Рундблад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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