Щитов: в матче с «Салаватом» у ХК «Сочи» не получилось всё

Защитник ХК «Сочи» Никита Щитов прокомментировал разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (3:11) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В этом матче у нас не получилось всё. Не ожидали, что матч так сложится. Готовились серьёзно.



В какой момент команда окончательно надломилась? Наверное, при счёте 4:1, 5:1, всё уже. Но в принципе мы продолжали играть.

Что тренер говорил в раздевалке, как мы себя настраивали на оставшиеся два периода матча? Это останется между нами», – передаёт слова Щитова «БИЗНЕС Online».