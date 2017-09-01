Чибисов: «Лада» всё делала исподтишка

Форвард «Ак Барса» Андрей Чибисов прокомментировал победу над «Ладой» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Тимур Билялов на предсезонке играл, причём очень уверенно играл. Он вышел очень спокойным, может, нервничал только в первые смены. Для первого матча он сыграл отлично. Я рад за него. Гол на первой минуте? Из-за своей же ошибки пропустили. Так получилось.



Я понимаю, если бы «Лада» играла стык в стык, но она исподтишка всё делала. Мы стараемся не уступать сопернику, даем отпор. Если соперник начинает наглеть, то мы наглеем ещё сильнее, стараемся играть гораздо жёстче.



Мой гол? Я решил бросать, потому что видел, что вратарь потерял ворота», – передаёт слова Чибисова «БИЗНЕС Online».

Билялов: где-то была нервозность, наверное, из-за неё и пропустил первый гол