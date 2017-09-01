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Шипачёв: кто не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться

1 сентября 2017, пятница. 12:39 Хоккей

Новичок «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Как опишу свою игру? Люблю контролировать шайбу, больше играть в передачи. Кто никогда не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться. Хочу попробовать силы в новой команде. И решил, что перейду в «Вегас».

Разговаривал с Панариным, обсуждали игру в НХЛ. Он поделился некоторыми секретами. Надеюсь, адаптация не займёт много времени. Хочется как можно скорее провести первый матч. Жене и детям дали визу, а бабушкам и дедушкам пока не дают», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» американской команды.

Вадим Шипачёв будет играть в «Вегасе» под привычным 87-м номером


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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