Шипачёв: кто не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться

Новичок «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв поделился впечатлениями от пребывания в команде.



«Как опишу свою игру? Люблю контролировать шайбу, больше играть в передачи. Кто никогда не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться. Хочу попробовать силы в новой команде. И решил, что перейду в «Вегас».

Разговаривал с Панариным, обсуждали игру в НХЛ. Он поделился некоторыми секретами. Надеюсь, адаптация не займёт много времени. Хочется как можно скорее провести первый матч. Жене и детям дали визу, а бабушкам и дедушкам пока не дают», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» американской команды.

Вадим Шипачёв будет играть в «Вегасе» под привычным 87-м номером



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»