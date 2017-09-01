Генменеджер «Вашингтона»: мы обсуждали с Овечкиным вопрос веса

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что после поражения от «Питтсбурга» он и главный тренер Барри Тротц сообщили нападающему Александру Овечкину, что он должен сбросить вес. Хоккеист начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона». По словам Евгения Кузнецова, 31-летний форвард заметно похудел.



«Мы обсуждали этот вопрос. Скорости в хоккее увеличиваются, а он становится старше. Ему надо адаптироваться к новым условиям, чтобы играть эффективно», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Маклеллан: внутри «Вашингтона» мы понимали, что сможем сохранить лишь одного НСА