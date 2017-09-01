Бэйлен: решил продлить контракт, потому что мне всё очень нравится в «Тракторе»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал продление контракта с клубом до 2019 года.



«Я решил продлить контракт, потому что мне всё очень нравится в «Тракторе». Тренерский штаб, игроки, врачи команды и руководители клуба – профессионалы высокого уровня. Чувствую, как болельщики поддерживают команду, как город живёт хоккеем. Мне и моей невесте будет комфортно жить здесь во время хоккейного сезона.



Вдобавок в «Тракторе» хороший состав, который способен показывать красивый хоккей. Сезон только начинается, нам нужно разогнаться и показать, что мы претендуем на высокие места в КХЛ», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Трактор» продлил контракт с защитником Ником Бэйленом до 2019 года