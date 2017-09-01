Агент Пастрняка попросит у «Бостона» восьмилетний контракт для форварда

Агент чешского нападающего Давида Пастрянка проведёт встречу с руководством клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» по поводу контракта игрока. Агент собирается попросить 8-летнее соглашение.



21-летний чешский форвард американской команды в настоящее время находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) очков. В шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли чешский хоккеист набрал 4 (2+2) очка.

Пастрняк отклонил предложение «Бостона» о семилетнем контракте на $ 42 млн