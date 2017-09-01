Дженовей: план на игру с «Ак Барсом» был играть в свой хоккей

Защитник «Лады» Чарльз Дженовей прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«План на игру? Играть в свой хоккей, активно во всех трёх зонах. Важно было создавать плотность, так как у соперника много мастеров. Ну, и, конечно, не проигрывать борьбу, играть слаженно, подстраховывать друг друга.



У них более опытная команда, много индивидуально сильных игроков, поэтому и чем больше льда, тем больше возможностей держать шайбу и разыгрывать её. Несмотря на удачный старт, итог неутешительный. Как говорится, не важно, как ты начал, важно, как ты сыграл в итоге. Два периода были в игре, в третьем посыпались удаления, количество которых перешло в качество – забитые голы Казани», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

Аболс: не могу ругать игроков «Лады» за то, что у них меньше мастерства