Новотны: быстрый гол спутал «Ладе» все карты

Форвард «Лады» Иржи Новотны прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«С одной стороны, у них действительно было больше времени для отдыха, с другой — могла сказаться потеря игрового тонуса. Какой компонент был наиболее важным? Надо было как можно меньше удаляться. Все знают, какое большинство у «Ак Барса» и какие мастера в команде. Новички особенно.



Мы здорово начали, забили быстрый гол, который спутал им все карты. Но далее упустили игру, отдали инициативу, появилась нервозность, стали невынужденно удаляться. Как итог – поражение. Но в целом нам не стыдно, бились, цеплялись до конца, сами стали хватать удаления в третьем периоде, которые не позволили вернуться в игру», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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