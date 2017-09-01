«Трактор» и «Адмирал» назвали составы на очный матч

«Трактор» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ в Челябинске.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Бэйлен — Вишневский, Виделль — Полыгалов — Пеньковский;
Кольцов — Бородкин, Якуценя — Кручинин — Щехура;
Шинин — Исаев, Рыбаков — Брюле — Кравцов;
А. Петров — Мамаев, Ю. Петров — Шаров — Шолохов.
«Адмирал»:
Налимов (Третьяк);
Бартулис — Блум, Григоренко — Саболич — Ткачёв;
Морриссонн — Гавриленко, Саюстов — Горшков — Александров;
Мищенко — Мнацян, Казаков — Макаренко — Жафяров;
Курашов, Воронин, Краснослободцев — Махановский — Крикуненко.
ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ
Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».