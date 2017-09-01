«Автомобилист» и «Куньлунь» определились с составами на матч в Екатеринбурге

«Автомобилист» и «Куньлунь» назвали составы на очный матч.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Лямин — Мегалинский, Кинг — Паре — Бек;
Мишарин — Чайковски, Михнов — Торченюк — Гареев;
Трямкин — Василевский, Голышев — Кучерявенко — Крикунов;
Егоршев — Тимашов, Чесалин — Рассейкин — Обидин.
«Куньлунь Ред Стар»:
Хелльберг (Кархунен);
Кулда — Кинрейд, Костицын — Кейн — Вольски;
Блэкер — Ярвинен, Мюттюнен — Турессон — Дефацио;
Дялога — Воробей; Поникаровский — Чипчура — Йип;
Ибрагимов, Брэйден — Юйэнь — Локхарт.
ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ
Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».