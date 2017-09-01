СКА отправился на выезд без Антона Белова, но с Андреем Алтыбармакяном

СКА отправился на первый выезд в новом сезоне, во время которого проведёт четыре матча. С командой не поехали защитник Антон Белов и нападающий Александр Дергачёв, тренерский штаб взял на выезд форварда Андрея Алтыбармакяна. Команде также не помогут травмированные защитники Андрей Зубарев и Вячеслав Войнов.

Вратари: Микко Коскинен, Игорь Шестёркин, Сергей Коробов.

Защитники: Владислав Гавриков, Артём Зуб, Роман Рукавишников, Давид Рундблад, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Егор Яковлев, Патрик Херсли.

Нападающие: Андрей Алтыбармакян, Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Максим Карпов, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Сергей Широков.

2 сентября СКА сыграет с «Торпедо», 4-го числа — со «Спартаком», 6-го — с рижским «Динамо» и 8-го — с «Северсталью».