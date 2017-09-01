«Металлург» — «Амур»: нападающий хозяев Швырёв забил свой первый гол в КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Игорь Швырёв забросил свою первую шайбу в КХЛ. Он отличился в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром», сделав счёт 1:2.

19-летний Швырёв дебютировал в КХЛ в сезоне-2015/16. Матч с «Амуром» стал для него 12-м за основную команду. Для молодого игрока эта шайба стала также первым набранным в КХЛ очком.

В матче идёт второй период, хабаровская команда в гостях ведёт со счётом 3:1.

Вы можете посмотреть видео гола Швырёва также на официальном сайте КХЛ.