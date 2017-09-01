Агент Атанасью: Андреас любит «Детройт», но в КХЛ предлагают существенно больше

Хоккейный агент Даррэн Феррис, представляющий интересы нападающего Андреаса Анатасью в Северной Америке



«Андреас изучает плюсы и минусы всех предложений. Он любит „Детройт“ и особенно его болельщиков, но он должен рассмотреть серьёзные предложения из КХЛ, разница по деньгам там существенная», — цитирует Ферриса MLive.



Ранее стало известно, что на форварда претендуют «Ак Барс», «Салават Юлаев» и ЦСКА. 23-летний нападающий провёл в НХЛ 106 матчей за «Детройт Ред Уингз», в которых набрал 44 (28+16) очка.

«Ак Барс», ЦСКА и «Салават Юлаев» претендуют на Атанасью