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Окулов не попал в состав ЦСКА на матч с «Авангардом»

1 сентября 2017, пятница. 18:46 Хоккей

Главные тренеры московского ЦСКА и «Авангарда» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. «Армейцы» сделали пять замен по сравнению с прошлым матчем с минским «Динамо» (2:1 ОТ). Не сыграют нападающие Константин Окулов, Кирилл Петров и Андрей Светлаков, защитники Артём Блажиевский и Игорь Ожиганов. Нападающий Михаил Григоренко и защитник Алексей Марченко вернулись в состав.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ
Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Робинсон, Телегин – Андронов – Ничушкин;
Сергеев – Науменков, Бурдасов – Григоренко – Любимов;
Нестеров – Марченко, Шумаков – Шалунов – Капризов;
Пашнин – Макеев, Кузьменко – Скотт – Плэтт.

«Авангард»
Фурх (Шилин);
Густафссон – Мартынов, Эверберг – Стась – Петерссон;
Медведев – Осипов, Пережогин – Семёнов – Лемтюгов;
Лисов – Березин, Кугрышев – Пьянов – Михеев;
Минеев, Хохряков – Фисенко – Галимов, Манукян.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК ЦСКА Константин Окулов
Новости. Хоккей
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