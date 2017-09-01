13 сентября в Музее хоккея пройдёт встреча с участниками Суперсерии-1972

В честь 45-летия легендарной Суперсерии 1972 года между СССР и Канадой в Музее хоккея в Москве состоится ряд праздничных мероприятий.

С 8 сентября по 26 ноября в Музее хоккея будет работать выставка «Хоккейная классика. СССР — Канада. 1972», на которой будут представлены личные вещи легендарных хоккеистов, а также материалы различных изданий о легендарном противостоянии двух сверхдержав, программки игр, карточки игроков и многое другое.



13 сентября в Зале славы Музея хоккея состоится фан-форум «Встреча с Легендой». Легенды СССР и Канады, участвовавшие в Суперсерии-1972 расскажут о своих воспоминаниях, ответят на вопросы болельщиков, а по окончании мероприятия состоится фотографирование и автограф-сессия с игроками.

14 сентября в Музее хоккея состоится вручение памятных перстней участникам Суперсерии-72, а также торжественная церемония снятия отпечатков их рук. Памятные планшетки некоторых отпечатков в дальнейшем будут представлены в Музее.