«Торпедо» подтвердило переход защитника Дмитрия Шуленина из ЦСКА, о чём ранее сообщал «Чемпионат».

В «армейскую» команду хоккеист перешёл несколько дней назад из магнитогорского «Металлурга» в обмен на защитника Никиту Пивцакина. Шуленин выступал за нижегородскую команду «Чайка» в МХЛ, завоевав с ней кубок Харламова в 2015 году. В КХЛ дебютировал в составе «Торпедо» в сезоне-2015/16 и провёл в команде два года. За это время он сыграл 58 матчей, включая два — в плей-офф, и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9». После сезона-2016/17 перешёл в «Магнитку», но не провёл за магнитогорский клуб ни одной игры.