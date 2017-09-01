«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в гостях одолев «Трактор»

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в гостях победив «Трактор» со счётом 3:2. До этого команда Александра Андриевского проиграла четыре матча подряд.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

К середине матча «моряки» вели со счётом 2:0 после голов Виктора Александрова и Роберта Саболича, заброшенных в большинстве. До второго перерыва хозяевам удалось сравнять счёт, отличились Пол Щехура и Артём Пеньковский. В решающем, третьем периоде шайбу забросил Вадим Краснослободцев, она стала победной.



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Видео лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.