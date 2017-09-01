Озолиньш: рижское «Динамо» не ожидало такого поворота в игре в третьем периоде

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение во встрече со «Спартаком» (1:3), первом домашнем матче сезона.

«Судьбу матча решил третий период. Не ожидали такого поворота в игре. Неприятно потерпеть поражение в первом домашнем матче, надо сделать выводы и готовиться к следующей игре», — приводит слова Озолиньша официальный сайт клуба.

После первых двух периодов счёт в матче не был открыт, а за 10 минут заключительной трети красно-белые трижды поразили ворота рижан. «Динамо» отыграло одну шайбу, но большего не добилось.