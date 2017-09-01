Шайба Вольски помогла «Куньлуню» обыграть «Автомобилист»

«Автомобилист» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 1:2.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке хоккеисты китайской команды забросили две шайбы, что предопределило исход встречи. Отличились Брэндон Ип и Войтек Вольски. Защитник хозяев Алексей Василевский лишил «сухаря» вратаря «Куньлуня» Магнуса Хелльберга, забросив шайбу за восемь секунд до финальной сирены.

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