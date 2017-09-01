И. Воробьёв: «Магнитка», конечно, не рассчитывала на такое начало сезона

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Амура» со счётом 2:3.

«Амур» — с победой. Мы, конечно, не рассчитывали на такое начало сезона, но нам надо продолжать работать и становиться лучше.

Игрой Игоря Швырёва, который забил первый гол в КХЛ, доволен. Пивцакин нормально отыграл", — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.

«Металлург» провёл пять матчей в регулярном чемпионате и одержал только две победы — над «Трактором» (2:1) и «Ладой» (5:4). Предыдущие поражения команда потерпела от «Автомобилиста» (2:5) и «Трактора» (1:2).

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Вы также можете посмотреть видео интервью Швырёва и пресс-конференции тренеров на официальном канале клуба в YouTube.