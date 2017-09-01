Мартемьянов: «Амур» играл от ножа, Йордан и Кондратьев добавили уверенности

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Металлургом» со счётом 3:2.



«Хотелось бы поздравить наших болельщиков и наших парней с хорошей игрой. Победа была нам нужна – в последних играх играем неплохо, но забить не всегда удаётся. Хорошая была самоотдача. Понравились наши дебютанты – Йордан и Кондратьев. Внесли в команду уверенность. Ну и команда сегодня играла от ножа, строго выполняя игровое задание. Немного подвела игровая дисциплина, но так, провели хороший, боевой матч. Играли с одним из лидеров нашего хоккея – это и почётно, и весомая победа. Поздравляю наших парней. Молодцы.

Парни прошли хорошую подготовку, все ответственно подходят, а все, кто к нам приходят, прилично мотивированы. Вы сегодня это видели. Дальше Хабаровска – Охотское море и океан. Приезжают туда не отбывать номер, а вернуть себе имя, кто, может быть, считает, что он недооценён. Восстанавливаем силы — как и все. Важно не только восстановление, важен ещё и характер – где-то сыграть через не могу. Что парни показывают и доказывают. Доволен таким отношением команды к профессиональному долгу.

У нас после последнего матча в Казани был трёхдневный перерыв, дали выходной, команда восстановилась и психологически, и физически. Метсола в прошлом сезоне доказал, что он сильный вратарь. Доверяем ему. Подготовка его построена так, чтобы ему было удобнее восстановиться. Он профессионал с большой буквы, и с таким вратарём приятно работать. Мы ему полностью доверяем», — цитирует Мартемьянова пресс-служба «Металлурга».