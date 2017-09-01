Крикунов: «Автомобилист» забил только на последней минуте, тяжело так выиграть

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:2.

«Мы хотели выиграть, это первый матч дома, открытие чемпионата. Знали, что в этом году „Куньлунь“ является очень хорошей командой. Первые матчи, кроме „Нефтехимика“, они провели на высоком уровне. Знали, что после трёх выходных их команда будет выглядеть хорошо, так и получилось.



К сожалению, мы не смогли ничего забить в начале матча. Когда забиваешь гол только на последней минуте, тяжело выиграть. Без голов невозможно победить.



Подробно смотрел матчи „Куньлуня“, потому что с ними у нас должен был быть первый матч дома. Команда очень понравилась — очень дисциплинированная и мастеровитая. Хорошо чувствует себя в единоборствах, прилично выигрывали у нас в этом компоненте», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Шайба Вольски помогла «Куньлуню» обыграть «Автомобилист»

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале клуба в YouTube.