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Гол Артёмова не спас «Сибирь» от поражения в матче со «Слованом»

1 сентября 2017, пятница. 20:33 Хоккей

«Слован» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:1. Команда Павла Зубова потерпела второе поражение кряду после трёх побед на старте сезона. «Слован», напротив, выиграл два матча после трёх поражений.

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Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Счёт в матче открыли гости — в середине первого периода отличился Артём Артёмов. Во второй двадцатиминутке Андрей Месарош сравнял счёт, а через 100 секунд Колби Дженовей реализовал большинство. Третий период не принёс заброшенных шайб.

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КХЛ - регулярный чемпионат
01 сентября 2017, пятница. 18:00 МСК
Слован
Братислава
2 : 1 0:1, 2:0, 0:0
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Артёмов – 08:44 (5x5), 1:1 – Месарош (Бухтеле, Вьеденски) – 32:51 (5x5), 2:1 – Дженовей (Смоленяк) – 34:31 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК Слован
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