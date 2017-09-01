Гол Артёмова не спас «Сибирь» от поражения в матче со «Слованом»

«Слован» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась со счётом 2:1. Команда Павла Зубова потерпела второе поражение кряду после трёх побед на старте сезона. «Слован», напротив, выиграл два матча после трёх поражений.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Счёт в матче открыли гости — в середине первого периода отличился Артём Артёмов. Во второй двадцатиминутке Андрей Месарош сравнял счёт, а через 100 секунд Колби Дженовей реализовал большинство. Третий период не принёс заброшенных шайб.

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