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Пеньковский: «Трактор» провалил начало, заиграл только в конце второго периода

1 сентября 2017, пятница. 20:37 Хоккей

Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский подвёл итоги домашнего матча с «Адмиралом», в котором его команда уступила со счётом 2:3.

«Даже не знаю, что сказать. Видимо, недособрались, не вошли в игру полностью. Начали играть только в конце второго, в третьем периоде. Провалили начало матча. Будем разбираться. Завтра соберёмся командой, рассмотрим ошибки и выясним, в чём проблема», — цитирует Пеньковского пресс-служба клуба.

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в гостях одолев «Трактор»

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Трактор Артём Пеньковский
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
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