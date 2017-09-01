Андриевский: рады первой победе «Адмирала», это немного давило морально

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Трактором» со счётом 3:2.



«Считаю, сегодня мы играли хорошо. Половину матча контролировали игру, а потом пошла череда удалений, мы потеряли нить игры, в этом отрезке нам было очень тяжело. Было видно, что „Трактор“ насел на нас. Благодарен ребятам, что выдержали этот натиск, смогли в третьем периоде вернуться к игре и забить победный гол. Рады, что одержали первую победу, это немного морально давило на нас. Первым очкам тоже очень рады.



Как держится команда на выезде? Привыкли не обращать на это внимания, такой календарь, что делать? Готовимся в штатном режиме. Единственное, нет такого тренировочного процесса, на занятиях больше времени уделяем восстановлению», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в гостях одолев «Трактор»

Вы также можете посмотреть видео пресс-конференции на официальном канале «Трактора» в YouTube.