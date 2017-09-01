Гатиятулин: «Трактор» наделал грубейшие ошибки, думал сыграть за счёт мастерства

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Адмирала» со счётом 2:3.



«Сейчас такой хоккей — кто больше ошибается, тот и проигрывает. Сегодня мы наделали много грубейших ошибок, поэтому проиграли. Вышли и играли не на тех скоростях, которые мы хотели видеть. Думали, наверное, за счёт мастерства сыграть, но сейчас такое не пройдёт. В перерыве поговорили, услышали нас, маленько добавили, но, опять же, грубейшие ошибки.



Пробовали Брюле в первом звене. Вернулись обратно, потому что всю предсезонную подготовку там играл Артём Пеньковский и у них получалось. К сожалению, с Брюле не было взаимопонимания, поэтому вернулись к сочетанию, которое было на предсезонке», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

«Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в гостях одолев «Трактор»

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