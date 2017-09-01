Швырёв: порадовался первому голу в КХЛ, но «Магнитка» хотела победить

Нападающий «Металлурга» Игорь Швырёв прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) и свою дебютную шайбу в КХЛ.



«Сегодня было много удалений. Соперник забил нам два гола. Тяжело отыгрываться сейчас. Безусловно, уровень команд в КХЛ подравнялся. Каждая команда сейчас может многое.



Эмоции от первого гола в КХЛ? Сначала, конечно, порадовался. Но хотели сравнять счёт, хотели победить. Но победы нет – значит, и результата нет. Не забрал шайбу сразу, потому что мне её в раздевалку принесли. Посмотрим, куда её поставлю, не думал ещё», — цитирует Швырёва пресс-служба клуба.

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