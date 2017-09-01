ЦСКА прервал победную серию «Авангарда», Сорокин оформил «сухарь»

ЦСКА одержал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:0. Омская команда прервала победную серию, которая длилась четыре матча.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Кирилл Капризов на второй минуте матча вывел «армейцев» вперёд. Следующий гол был забит в концовке третьего периода, Роман Любимов удвоил преимущество ЦСКА. Окончательный результат установил Джефф Плэтт, поразив пустые ворота «Авангарда». Вратарь Илья Сорокин сыграл на ноль, отразив 27 бросков.

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