Кто стал автором самого красивого гола игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Андрей Месарош («Слован»)

Вы также можете посмотреть гол Месароша на официальном сайте КХЛ.

Павел Варфоломеев (Югра)

Вы также можете посмотреть гол Варфоломеева на официальном сайте КХЛ.

Пол Щехура («Трактор»)

Вы также можете посмотреть гол Щехуры на официальном сайте КХЛ.

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