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Кто стал автором самого красивого гола игрового дня КХЛ?

1 сентября 2017, пятница. 22:04 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ
Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».

Андрей Месарош («Слован»)

Вы также можете посмотреть гол Месароша на официальном сайте КХЛ.

Павел Варфоломеев (Югра)

Вы также можете посмотреть гол Варфоломеева на официальном сайте КХЛ.

Пол Щехура («Трактор»)

Вы также можете посмотреть гол Щехуры на официальном сайте КХЛ.

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Принять участие в голосовании также можно в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован ХК Трактор ХК Югра Андрей Месарош Пол Щехура Опрос
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
22:38 Кугрышев: «Авангард» не сыграл в свой лучший хоккей с ЦСКА, будем работать
22:26 Любимов: ребята предложили сделать «люльку» в честь рождения сына, если забью
22:16 Стась: считаю «Авангард» топ-клубом, а ЦСКА приедет ещё к нам домой
22:14 Скабелка: «Авангард» заслужил хотя бы одно очко, три с плюсом можно поставить
22:14 Никитин: ЦСКА есть над чем работать, хороший соперник показывает проблемы
22:04 Кто стал автором самого красивого гола игрового дня КХЛ?
22:00 Кондратьев: в конце «Амуру» было тяжеловато, пришлось потерпеть
22:00 Дубль Варфоломеева помог «Югре» одолеть «Витязь»
21:53 ЦСКА прервал победную серию «Авангарда», Сорокин оформил «сухарь»
21:24 Сошников: я сильно поменял стиль, чтобы оставаться в составе «Торонто»
21:08 Швырёв: порадовался первому голу в КХЛ, но «Магнитка» хотела победить
20:52 Гатиятулин: «Трактор» наделал грубейшие ошибки, думал сыграть за счёт мастерства
20:52 Андриевский: рады первой победе «Адмирала», это немного давило морально
20:37 Пеньковский: «Трактор» провалил начало, заиграл только в конце второго периода
20:33 Гол Артёмова не спас «Сибирь» от поражения в матче со «Слованом»
20:21 Крикунов: «Автомобилист» забил только на последней минуте, тяжело так выиграть
20:18 Мартемьянов: «Амур» играл от ножа, Йордан и Кондратьев добавили уверенности
20:15 И. Воробьёв: «Магнитка», конечно, не рассчитывала на такое начало сезона
20:00 Кинэн: «Куньлунь» мало удалялся и отлично сыграл в меньшинстве
19:27 Шайба Вольски помогла «Куньлуню» обыграть «Автомобилист»
19:27 Озолиньш: рижское «Динамо» не ожидало такого поворота в игре в третьем периоде
19:21 «Амур» нанёс поражение «Металлургу» в Магнитогорске
19:16 «Адмирал» одержал первую победу в сезоне, в гостях одолев «Трактор»
19:16 «Торпедо» подтвердило переход защитника Дмитрия Шуленина из ЦСКА
19:07 13 сентября в Музее хоккея пройдёт встреча с участниками Суперсерии-1972
18:46 Окулов не попал в состав ЦСКА на матч с «Авангардом»
18:45 «Слован» — «Сибирь»: форвард гостей Артёмов забросил первую шайбу в КХЛ
18:45 Агент Атанасью: Андреас любит «Детройт», но в КХЛ предлагают существенно больше
18:31 «Металлург» — «Амур»: нападающий хозяев Швырёв забил свой первый гол в КХЛ
18:09 Защитник Дмитрий Шуленин перешёл из ЦСКА в «Торпедо» в обмен на компенсацию
17:56 Игроки «Северстали» поздравили ребят из подшефного детского дома с Днём знаний
17:46 Гуськов: Марков сразу не затерялся в КХЛ, а Диц — это новый Даллмэн
17:27 Владимир Путин посетил хоккейное училище в Ярославле
17:09 СКА отправился на выезд без Антона Белова, но с Андреем Алтыбармакяном
17:05 Соин: ключевой момент в игре с «Ак Барсом» — моя ошибка, приведшая ко 2-му голу
16:56 Владелец «Монреаля»: нам было жаль терять такого игрока, как Марков
16:55 Пивцакин дебютирует за «Магнитку» во второй паре в матче с «Амуром»
16:41 «Автомобилист» и «Куньлунь» определились с составами на матч в Екатеринбурге
16:32 «Трактор» и «Адмирал» назвали составы на очный матч
16:19 Новотны: быстрый гол спутал «Ладе» все карты
15:40 Дженовей: план на игру с «Ак Барсом» был играть в свой хоккей
15:18 Кожевников: у Зубова много способов объяснить игрокам, за какой клуб они играют
15:05 Агент Пастрняка попросит у «Бостона» восьмилетний контракт для форварда
14:39 Стась: «Авангард» и ЦСКА будут играть очень активно
14:08 Бэйлен: решил продлить контракт, потому что мне всё очень нравится в «Тракторе»
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