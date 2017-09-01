Никитин: ЦСКА есть над чем работать, хороший соперник показывает проблемы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Где-то нас первый гол не то что расслабил… Мотивация ушла, провалили полностью второй период. Ребята много переигрывали ситуации, это приводило к контратакам. Победа есть победа, Илья Сорокин здорово сыграл. Есть над чем работать, игра с хорошим соперником показывает, что есть проблемы. Поставлю 3,5 за матч», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.