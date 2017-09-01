Скабелка: «Авангард» заслужил хотя бы одно очко, три с плюсом можно поставить

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).

«Думаю, несмотря на то что было мало шайб, игра смотрелась, была живая, мобильная. Много силовой борьбы. К сожалению, не забивая, сложно выиграть. Были очень хорошие моменты, где мы играли здорово. Сорокина не смогли переиграть, мы встречались с одной из лучших команд. Игрой могу быть доволен, но не результатом. Мы заслужили хоть одно очко, три с плюсом можно поставить», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.