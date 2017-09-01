Стась: считаю «Авангард» топ-клубом, а ЦСКА приедет ещё к нам домой

Форвард «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3).

«Результат — на табло, понятно, что во втором периоде переиграли соперника, но выигрывает тот, кто забивает. Создавали моменты, где-то не хватало завершения плюс большинство не реализовали. «Авангард» считаю топ-клубом, которому по плечу любые задачи. ЦСКА приедет ещё к нам домой, постараемся отомстить. Хотелось обыграть их, много друзей, знакомых осталось. Есть над чем работать и где улучшать игру, нужно больше забивать», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.