Захаркин: парням в «Югре» нужно поверить, что они умеют играть в хоккей

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от победного для своей команды матча с «Витязем» (3:2).

«Была замечательная атмосфера на стадионе, мы поучаствовали в этом празднике. Работаем над проблемами, с которыми столкнулись с самой первой игры в чемпионате, а именно над организацией игры в обороне и переходе в контратаку. В некоторых моментах сегодня это получалось, но не всегда. В последних матчах мы пропускаем на последних минутах, и эта скованность мешает играть. Надеюсь, что эта победа вселит уверенность в наших ребят.

Пошла ли пауза на пользу Проскурякову? Всегда, когда у игрока не получается матч, он должен переспать с этими проблемами, и тогда встанет свежим и возобновит свою деятельность. Проскуряков и прошлый матч отыграл хорошо. Может, его надо было в игре со «Спартаком» пораньше убирать, потому что там тоже были голы не по делу, в контратаках. Во всех четырёх матчах мы сыграли неплохо, но не могли удержать преимущество и теряли победу. Самой большой проблемой до сегодняшнего матча было психологическое состояние игроков. Парням нужно просто поверить, что они умеют играть в хоккей, и что они играют хорошо как команда.

В первую очередь мы прибавили в том, что мы перестали бегать за шайбой. У каждого есть свои функции на площадке, и часто бывает так, что эмоции их захватывают. А сейчас практически все команды очень быстро переходят в контратаки. Думаю, это связано с тем, что мы сейчас меняем стиль игры, пытаемся больше играть в атаке и бросать. Нам нужно время. Мы рады победе, но самое важное сейчас – найти свою игру, чтобы ребята почувствовали друг друга, а система игры была более отлаженной.

Почему я взял тайм-аут за две секунды до конца? Это была очень большая неожиданность, я не хотел его брать. Судьи не поняли», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.