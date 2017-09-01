Семёнов: моменты у «Витязя» были призрачными, надо больше играть перед воротами

Защитник «Витязя» Алексей Семёнов поделился впечатлениями от матча с «Югрой», в котором подмосковная команда проиграла со счётом 2:3.

«К болельщикам вопросов нет, они поддерживали нас до последней секунды — молодцы, что в том году, что в этом. Моменты у нас были, но призрачные. Надо больше играть перед воротами. Все голы забиваются оттуда. Если мы будем больше играть там, больше будем забрасывать шайб.

Пересекла ли шайба линию ворот в моменте с отменённым третьим голом? Не видел. Судьи смотрели повтор, и если они так решили, значит, не пересекла. Второй период провели слабее? Может быть, мы перенервничали, это первая домашняя игра. В третьем успокоились и показали, что мы можем и хотим. Но где-то нам не хватило. Хватило ли нам свежести? Вы же понимаете, сезон у всех такой, он идёт по одному расписанию. У нас был выходной, мы перестроились. Но неделя была тяжёлой», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.