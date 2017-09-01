«Трактор» перезаключил контракт с Брюле, «Адмирал» — с Яковлевым

«Адмирал» заключил на новых условиях двусторонний контракт сроком на два года с нападающим Егором Яковлевым. «Трактор» перезаключил контракт с нападающим Жильбером Брюле (односторонний, на один год), сообщается на официальном сайте КХЛ.

30-летний Брюле в текущем сезоне сыграл пять матчей, не набрал результативных баллов и заработал показатель полезности "-1".

21-летний Яковлев в прошедшем сезоне провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и один в плей-офф, набрав 3 (2+1) очка. В стартовавшем сезоне пока не играл.